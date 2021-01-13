السعودية اليوم / أكثر من 85 ألف مستفيد من خدمات مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم



بريدة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

قدّم مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم خدماته لـ 85451 مستفيداً، خلال العام الماضي 2020م، حيث بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 49456، وعدد حالات التنويم 2005 حالات ، فيما بلغ عدد الحالات المحولة إلى المركز 2852 حالة.

كما بلغ عدد عمليات قسطرة القلب 3584 عملية، وعدد عمليات جراحة القلب 274 عملية، إضافةً إلى 27274 إجراء طبي غير تداخلي.

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10:58ت م

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