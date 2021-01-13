شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة - الرياض تطلق بودكاست شاهين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلقت اليوم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة – الرياض، بودكاست «شاهين» ليكون منبراً حوارياً مع أبرز المختصين من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ليأخذ المستمع في جولة بين مختلف المجالات كالصحة، الرياضة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، الثقافة، الشباب، المرأة، وصناعة النشر.

وتعرف المنصة الجديدة باسم «بودكاست شاهين»، وجاءت تسميتها نسبة إلى الصقر شاهين الذي يتمتع بصفات طالما اعتزّ بها العرب، مثل القوة والإباء والاعتزاز الشديد بالنفس.

كما يستضيف في أولى حلقاته التي ستبث اليوم في مختلف منصات البودكاست، تحت عنوان «في مواجهة كورونا» مساعد وزير الصحة السعودي والمتحدث الرسمي، الدكتور محمد العبدالعالي، يتحدث فيها عن أسرار نجاح المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا خط الدفاع الأول، المملكة العربية السعودية نموذج يحتذى به وبيت خبره في مواجهة الأزمات الطارئة، التكنولوجيا ضرورة ملحة لخدمة القطاع الصحي.

ويمكن الاستماع للحلقة الأولى وجميع حلقات بودكاست القادمة من خلال مختلف منصات بودكاست أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني:

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