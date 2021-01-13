شكرا لمتابعة خبر عن تحديد 4 ضوابط لصرف المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت وزارة التعليم، في تعميم أصدرته، ضوابط صرف المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وتمثلت هذه الضوابط في أن يكون الصرف للمدارس بموجب البيانات الصادرة من إدارة التجهيزات المدرسية، بجانب ترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس الحكومية عبر متعهد النقل، الذي تم تعميده من قبل الإدارة.

كما شددت على ضرورة التوقيع بالاستلام على الاستمارة المرفقة مع مندوب المتعهد وإعادتها للمستودعات بعد الجرد، مع التأكد من وصول كامل العدد، وفي حال طلب مقررات يتم اعتماد الطلب أولًا من إدارة التجهيزات، ثم مراجعه المستودع للصرف.