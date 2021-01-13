شكرا لمتابعة خبر عن «الخطوط السعودية» تكشف عن توضيحًا بشأن نتيجة فحص كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت الخطوط السعودية، اليوم الأربعاء، مع استفسار أحد الأشخاص بشأن نتيجة فحص كورونا؛ حيث تساءل: " هل نتيجة فحص كورونا عن طريق الرسائل في الجوال تكفي ولا ضروري تكون ورقة من مكان الفحص".

وأجاب حساب "الخطوط السعودية" عبر موقع التدوين الصغير تويتر: "حسب إفادة القسم المختص يلزم ان تكون مطبوعة ورقيا وبحوزة الراكب وتحت مسؤوليته حال الوصول الى دولة المقصد لإظهارها للسلطات المعنية بعد إستيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بها".