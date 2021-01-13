مفاجأة للموظفين: تعويض العامل بأجر شهر عن كل سنة

︎ :

.



ينتظر الكثير من الموظفين في القطاعين العام والخاص الإعلان عن تعديلات نظام العمل، وسط حالة من الشغف لمعرفة تفاصيل التعديلات.

وشملت تعديلات نظام العمل، تعويض العامل بأجر شهر عن كل سنة، بدلًا من أجر 15 يومًا عن كل عام، وفقا للتعويض الوارد في المادة 77 من نظام العمل للعقود الغير محددة.

وكانت تعديلات نظام العمل، تضمنت رفع أجر المرأة العاملة في إجازة الوضع لمدة 14 أسبوعا بدلًا من 10 أسابيع، بالإضافة إلى أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين إذا كان العامل يعمل 8 ساعات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رفعت مشروع تعديل نظام العمل على منصة “استطلاع” ابتداءً من 6 يناير الجاري ولمدة شهر من تاريخه؛ لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل.

Source slaati

