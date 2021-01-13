حفل زفاف في جازان يتحول إلى مأتم بسبب ما حدث لطفل من أسرة العروس

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تعرض طفل لحادث دهس أثناء حفل زفاف في جازان، الأمر الذي حول حفل الزفاف إلى مأتم عقب وفاته دهسا أسفل عجلات مركبة أمام القاعة.
وتعود الواقعة، عندما تعرض طفل من أسرة العروس لحادث دهس أمام القاعة بحي بطحان غرب المحافظة، حيث تفاجأ الحضور بأصوات تتعالى خارج القاعة.
وهرع الحضور إلى خارج القاعة لمعرفة مصدر الأصوات وسببها، فيما صدموا مما حدث للطفل إثر تعرضه للدهس خارج القاعة، وتم نقله للمستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى.
Source slaati
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