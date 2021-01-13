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أوضحت الإدارة العامة للمرور، سببًا نظاميًا أساسيًا لإجراء تفويض المركبات في حال قيادة سيارة الأخ أو الأب.
وقال المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن عدم وجود تفويض لا يترتب عليه مخالفة وإنما وضع التفويض؛ لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة.
جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد عبر حساب الإدارة العامة للمرور قال فيه أحد المستفيدين: هل يلزم قيادة سيارة الأخ أو الأب يلزم وجود تفويض؟
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يوضح.. هل يلزم قيادة سيارة الأخ أو الأب وجود تفويض؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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