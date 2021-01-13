الزعاق يوضح متى سيتساوى طول الليل مع النهار (فيديو)

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إنه بعد ستين يوماً تقريباً سيصبح الليل والنهار متساويين.

وأوضح الزعاق أنه خلال هذه الأيام ستكون الشمس في أقصى شروق لها، فستتأخر وتبكر وتتوسط في شروقها وكذلك في غروبها.

وأضاف أن الليل والنهار سيتساويان بعد 60 يوماً، حيث إن الشمس في قمة الشتاء كهذه الأيام تتأخر في شروقها وتبكر في غروبها.

Source akhbaar24.argaam

