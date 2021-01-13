︎ : .

تمكّنت فرق الرقابة والتفتيش التابعة لأمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط عمالة وافدة حوّلوا وحدة سكنية إلى معمل لإنتاج مياه مغشوشة تحمل ملصقات “زمزم” لبيعها على المستهلكين في الأسواق. ونشرت أمانة منطقة الرياض مقطع فيديو يوثق لحظة قيام مراقبي الأمانة بضبط المخالفين والمعمل ومصادرة جميع العبوات وإغلاق الموقع. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ضبط معمل لإنتاج “مياه زمزم” مغشوشة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.