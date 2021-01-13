شاهد.. إمام مسجد من ماليزيا يتلو القرآن بطريقة الشيخ السديس

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أظهر مقطع فيديو متداول أحد أئمة المساجد من ماليزيا، وهو يحاكي في طريقة تلاوته للقرآن الكريم، الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس.

وبيّن الفيديو إمام المسجد يؤم المصلين وهو يقرأ آيات من سورة الرحمن بنفس الطريقة التي يتلو بها الشيخ السديس، وبصوت قريب جداً من صوته.

Source akhbaar24.argaam

