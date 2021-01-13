︎ :
.
أظهر مقطع فيديو متداول أحد أئمة المساجد من ماليزيا، وهو يحاكي في طريقة تلاوته للقرآن الكريم، الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس.
وبيّن الفيديو إمام المسجد يؤم المصلين وهو يقرأ آيات من سورة الرحمن بنفس الطريقة التي يتلو بها الشيخ السديس، وبصوت قريب جداً من صوته.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إمام مسجد من ماليزيا يتلو القرآن بطريقة الشيخ السديس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.