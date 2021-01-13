تعرّف على شروط الاستفادة من خدمة إدخال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك

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كشف مدير الإدارة العامة للطاقة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، المهندس ماهر فلاتة، شروط الاستفادة من خدمة إدخال التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك آلية للحصول على الخدمة، وهي التقدم بطلب للأمانة وهي الجهة المختصة، ثم تقوم الأمانة والبلدية بالتأكد من عدم وجود تعديات وتقييم حاجة مقدم الطلب للمنزل.
وأكد أن تقييم الحاجة للمنزل يخضع لعدة ضوابط، أبرزها عدم وجود صك مسجل باسم مقدم الطلب، وألا يكون مقدم الطلب لديه عداد كهرباء، وألا يكون موقع المنزل معرضا للخطر.
Source akhbaar24.argaam
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