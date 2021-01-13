صورة لخادم الحرمين من حفل تخرّج ولي العهد في جامعة الملك سعود

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أظهرت صورة متداولة، أمس (الثلاثاء)، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال حفل تخرّج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2007. وأوضحت الصورة، التي نشرها حساب “تاريخ آل سعود” في “تويتر”، لقطة تجمع خادم الحرمين الشريفين مع ولي عهده عند تخرّجه ضمن الدفعة الـ 46 من جامعة الملك سعود بالرياض. Source akhbaar24.argaam





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