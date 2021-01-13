«الحصيني»: موجة شتوية ممطرة تستمر عدة أيام.. والبداية غدًا

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بدء موجة شتوية ممطرة، من غد الخميس، مشيرًا إلى هطول الأمطار بدرجة متفاوتة إلى خفيفة في عدة مناطق.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «حالة جوية تاسعة لعام 1442هـ شتوية ممطرة –إن شاء الله– يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة. البداية من غد الخميس 1/6/1442هـ وتستمر عدة أيام. الأمطار المتوقعة من متفاوتة من مكان إلى آخر خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد وتذبذب في الحرارة، تعقبها موجة برد».

وأضاف: «نطاق تأثيرها على أجزاء من مناطق تبوك ومكة والمدينة والقصيم والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم والجوف والشمالية وشمال وغرب الرياض وشمال الشرقية.. وفرصة ثلوج خفيفة على مرتفعات تبوك».

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، نشاطًا لرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون السماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية من المملكة.

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