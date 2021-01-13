3 حالات تنقل العامل من المنشأة دون موافقة صاحبها

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن نقل عامل من منشأة دون موافقة صاحب العمل؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل نقل الكفالة بدون علم الكفيل بسبب عدم إصدار رخصة العمل وعدم التأمين على الموظف وعدم إدراجه في التأمينات الاجتماعية يعد سببًا غير مشروع لفسخ عقد العمل؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر»: «يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، وأن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، وإن ثبتت كيدية بلاغ تغيب بحق العامل».

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