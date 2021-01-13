السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 19600 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19600 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.953.426 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 42.637 وفاةً .

// انتهى //

10:56ت م

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برلين 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19600 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و1060 وفاة .وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.953.426 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 42.637 وفاةً .// انتهى //10:56ت م0020

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