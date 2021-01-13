السعودية اليوم / جامعة الباحة تفتح باب القبول في برنامج "دبلوم المحاسبة المالية" للطالبات



الباحة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

أعلنت جامعة الباحة ممثلة في كلية المجتمع, عن فتح باب القبول للدراسة في برنامج "دبلوم المحاسبة المالية" للطالبات اليوم، وتستمر حتى يوم السبت 3 / 6 / 1442هـ عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأوضحت الجامعة أن من شروط التقديم التفرغ الكامل للدراسة وفق الفترات الزمنية التي يتطلبها البرنامج, وألاّ تقل النسبة الثنائية عن 70% للدخول في المفاضلة, وألاّ يكون مضى على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها خمس سنوات.

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10:46ت م

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