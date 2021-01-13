السعودية اليوم / أكثر من 50 ألف مستفيد من خدمة استلام نسخة الحكم التنفيذية عبر منصة معين الإلكترونية



الرياض 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

استفاد من خدمة استلام نسخة الحكم التنفيذية الصادر إلكترونياً من محاكم ديوان المظالم أكثر من 50 ألف مستفيد عبر منصة معين الإلكترونية، منذ إطلاق الخدمة في تاريخ 1442/2/3هـ، وهي من الخدمات التي وفرها الديوان لعموم المستفيدين لمتابعة مسار الدعوى إلكترونيًا وعبر قياس العمل التقني للأعمال القضائية بالمحاكم .

وتتيح الخدمة للمستفيد إمكانية استلام نسخة الحكم بعد تذييله بالصيغة التنفيذية أو بالصيغة النهائية، كما يمكن لأطراف الدعوى التحقق من صحة نسخة الحكم المُستَلَمة بطريقة إلكترونية وفق معايير دقيقة وعالية الجودة .

وتوفر منصة معين متابعة حالة الطلب للخدمة عبر أيقونة طلباتي، إلى جانب تقديم إشعارٍ لمقدم الطلب بشكل آلي ومباشر في حال الموافقة عليه أو رفضه، كما تتيح المنصة تنفيذ جميع إجراءات التسليم لنسخ الأحكام بشكل إلكتروني متكامل.

يذكر أن منصة معين وفرت خدماتها حرصًا على تحقيق مستهدفات ديوان المظالم وفق رؤاه وتوجهاته التي تمت الموافقة عليها من المقام السامي التي تهدف إلى التحول الرقمي المتكامل، من خلال مخرجات قابلة للتطبيق، وتعزز من بيئة العمل القضائي نحو التقدم والتكامل الإلكتروني .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.