السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على محافظات الحناكية والعلا والمهد وبدر وينبع تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة مساء.

// انتهى //

08:40ت م

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