السعودية اليوم / الصين تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واس

سجلت الصين 115 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم ,أن إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 87607 إصابة , فيما استقر إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة وفاة.

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06:43ت م

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شنغهاي 29 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 13 يناير 2021 م واسسجلت الصين 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , خلال الــ 24 ساعة الماضية .وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم ,أن إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني ارتفع إلى 87607 إصابة , فيما استقر إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة وفاة.// انتهى //06:43ت م0008

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