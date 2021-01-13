السعودية اليوم / انتخاب المستشار حنفي الجبالي رئيساً لمجلس النواب المصري في دورته الجديدة



القاهرة 28 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

انتخب مجلس النواب المصري رئيسه الجديد المستشار حنفي الجبالي للدورة الجديدة خلفاً لرئيسه السابق الدكتور علي عبد العال، بعد حصوله على 508 من عدد الأصوات الصحيحة والتي بلغت 587 صوتاً.

وكان أعضاء مجلس النواب المصري قد أدوا اليمين الدستورية قبل انتخاب رئيس المجلس، فيما فاز النائبين محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد الدين بمقعدي وكيلي المجلس.

الجدير بالذكر أن المستشار الجبالي قد تقلد عددا من المناصب القضائية أبرزها رئيس لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية عام 1996، كما تولى رئاسة المحكمة الدستورية عام 2018.

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