شكرا لقرائتكم خبر عن "خطر الدعاوى الكيدية" موضوع خطبة الجمعة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ خطباء الجوامع والمساجد الإضافية كافة التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافقة لليوم الثاني من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، للحديث عن خطر الدعاوى الكيدية، وما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر بالآخرين والاعتداء عليهم من خلال مخاصمتهم بالباطل والادعاء عليهم بغير حق كذبا وبهتانا.

جاء ذلك في تعميم صادر لجميع فروع الوزارة في مناطق المملكة، أكد الوزير ــ من خلاله ــ أهمية بيان خطر الدعاوي الكيدية وأنها من الاعتداء، والله عز وجل يقول (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :(من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال).