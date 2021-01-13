أمير تبوك يتابع حادث طريق المدينة.. ويقدم تعازيه لأسر الضحايا

تابع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حادث السير الذي وقع على طريق المدينة مساء أمس, ونتج عنه وفاة ستة أشخاص تربطهم صلة قرابة واحدة.

وقدم سموه تعازيه لأسر المتوفين، معرباً لهم عن خالص تعازيه ومواساته, سائلاً المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جهته, أعرب ذوي المتوفين عبدالله بن عبدالهادي البلوي وسعود عايد البلوي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم الجلل, سائلين المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.