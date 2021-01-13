أخبار السعودية اليوم.. مصادر «عاجل»: تعميم حول المقررات الدراسية.. و4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث استقبل مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني حالة التوأم الطفيلي اليمني لبدء رجلة العلاج وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وإلى التفاصيل:

وصول التوأم الطفيلي اليمني للسعودية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصل التوأم الطفيلي اليمني «توأم أحمد سعيد محيمود» برفقة والديهما، إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، اليوم، قادمين من مدينة المكلا بحضرموت، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، ونُقلا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

مصادر «عاجل»: تعميم حول المقررات الدراسية.. و4 شروط للتوزيع

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن صدور تعميم من وزارة التعليم حول المقررات الدراسية، يتضمن آلية صرف مقررات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام ١٤٤1/١٤٤2، يوم الأحد 26/5 /١٤٤٢، وذلك في ظل توافر المقررات المذكورة في المستودعات، وقالت مصادر لـ«عاجل»، إن التعميم تضمن أن تكون خطة الصرف كالتالي:

- يتم الصرف للمدارس بموجب البيانات الصادرة من إدارة التجهيزات المدرسية (المقررات الدراسية)

- ترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس الحكومية عبر متعهد النقل، الذي تم تعميده من قبل الإدارة.

- يشترط ضرورة التوقيع بالاستلام على الاستمارة المرفقة مع مندوب المتعهد وإعادتها للمستودعات بعد الجرد، مع التأكد من وصول كامل العدد.

4 مناطق سعودية تتصدر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ «24» ساعة الماضية بمختلف مناطق المملكة، وتصدرت منطقة الرياض الإصابات الجديدة بتسجيل 48 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 33 حالة، ومكة المكرمة بتسجيل 31 حالة، وسجلت عسير 12، وسجلت كل من الحدود الشمالية ونجران والقصيم وتبوك والمدينة المنورة 3 حالات لكل منها، فيما تم تسجيل حالة واحدة بكل من جازان وحائل.

وزارة الصحة: الزوجة تحصل على لقاح كورونا بحساب مستقل في «صحتي»

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أهمية إنشاء حساب مستقل للزوجة على تطبيق صحتي، حال طلب تطعيم كورونا، وقالت الوزارة، عبر حسابها «الصحة 937» بموقع تويتر، أنه «يتم إنشاء حساب مستقل للزوجة ولأي مستفيد آخر بتطبيق صحتي، ولا يعتبر تابعًا لرب الأسرة إلا الأبناء الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة».

«الصحة»: 147 إصابة جديدة بكورونا و 5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 147 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 364096 حالة، بينها 1939 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 310 حالات حرجة.

وزارة الصحة ترد على المشككين في لقاح كورونا: ستتصدرون الراغبين

فند المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور «محمد العبد العالي»، الشائعات بشأن المروجة بشأن لقاح كورونا، قائلُا إن مروجي الشائعات حول مأمونية لقاح كورنا غير صحيحة والمشككون هم أنفسهم الذين روجوا في بداية الجائحة لخلطات العلاج، وهم يواكبون كل مرحلة، وسيكونون في الصفوف الأولى للحصول على اللقاح، الذي يحصل عليه مئات الآلاف حول العالم ويُكسبهم المناعة.

«المرور»: سبب نظامي للتفويض عند قيادة الأب والأخ للمركبات

حدَّد المرور السعودي، سببًا نظاميًا أساسيًا لإجراء تفويض المركبات في حال قيادة سيارة الأخ أو الأب، وقال «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن عدم وجود تفويض لا يترتب عليه مخالفة وإنما وضع التفويض؛ لتحديد المسؤول عن قيادة المركبة، وينص نظام المرور في مادته الـ «17»، على أنه، «لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها- عند الخروج بها من المملكة - إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة».

ضبط مليون ريال مع عصابة تهريب أموال بالرياض

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على 5 مخالفين حولوا أموالًا مجهولة إلى خارج المملكة، بحسب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، موضحًا أن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5 ) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.

الراصد الحربي يتوقَّع حالة مطرية جديدة تبدأ غدًا على تبوك

أكد الراصد الجوي سامي عبيد عبد الله الحربي، تراجع الحالة المطرية على المملكة وانحسارها على منطقة عسير هذا اليوم الثلاثاء ، متوقعًا حالة مطرية جديدة قادمة غدًا الأربعاء، مضيفًا أن صور الأقمار الصناعية تؤكد تراجع الحالة المطرية واستقرار في أغلب مناطق المملكة، عدا منطقة عسير حيث ظهور بعض السحب التي هطلت منها بعض الأمطار، متوقعًا أن تشهد المملكة غدًا الأربعاء حالة مطرية تبدأ من منطقة تبوك وتتوسع تدريجيًّا بعد ذلك.

«طقس الأربعاء».. خريطة المواقع المتأثرة بالرياح والأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الأربعاء، استمرار نشاط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وسماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية المملكة.

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