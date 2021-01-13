عطاء التعليمية توافق على توزيع 40 مليون ريال أرباحًا للمساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي انعقدت في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاثنين الماضي وذلك بمقر الشركة الرئيس في القاعة المدرجة بمبنى الإدارة العامة في حي الازدهار بمدينة الرياض.

قرارات الاجتماع:

وبحسب بيان شركة عطاء على موقع السوق المالية (تداول)، تمت الموافقة خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-7-2020م، والموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2020م، بالإضافة إلى الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2020م، وكذلك الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2020م.

توزيع الأرباح:

ووافقت الجمعية العامة كذلك على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2020م بقيمة إجمالية وقدرها 40 مليون ريال لتكون حصة كل سهم (واحد ريال سعودي) وبنسبة (10%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقًا.

وكذلك الموافقة على صرف مبلغ مليون و350 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بواقع 150 ألف ريال لكل عضو حتى الفترة المنتهية في 31/07/2020م، والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي له فيها مصلحة مباشرة، ولعضو مجلس الإدارة فرح بنت أحمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر وبقيمة إجمالية قدرها 13 مليونًا و188 ألف بدون شروط تفضيلية.

كما شهد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عطاء التعليمية الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة عثمان بن طارق القصبي في عمل منافس لأعمال الشركة.

