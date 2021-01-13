شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 4 ورش.. وضبط 7 معدات «نهل رمال» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت إدارة المراقبة والنظافة، التابعة لبلدية غرب الدمام، ورشتين، وأنذرت أخريين، وذلك ضمن حملاتها على الورش بالمنطقة الصناعية دلة، مع التوضيح لأصحابها الطرق النظامية والرسمية للاستثمار في المناطق الصناعية، بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

فيما ضبطت اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية، والمكونة من بلدية غرب الدمام، والإدارة العامة للمجاهدين، عدد 2 شيول و5 شاحنات، لتجريفهم الأراضي، ونهل الرمال من المناطق الممنوعة.

من ناحيتها، واصلت إدارة الرقابة والنظافة ضبط وحجز الدبابات المخالفة، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومرور المنطقة، وذلك ضمن الحملات المتواصلة لمنع المخالفات، وحرصا على سلامة الجميع.

وتواصل إدارة صحة البيئة، جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبا للازدحام.