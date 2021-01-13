محمد الفلاح - وصول توأم طفيلي يمني إلى الرياض لعلاجه بمستشفيات السعودية صور

الأربعاء 13 يناير 2021

وصل التوأم الطفيلي اليمني، ”توأم أحمد سعيد محيمود“، برفقة والديهما، اليوم الثلاثاء، إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، قادمين من مدينة المكلا في حضرموت عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).



ونُقل التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

وبحسب ”واس“، ”قدَّم والدا التوأم أحمد سعيد صالح محيمود، وفاطمة سعد عقيل سالم، شكرهما وامتنانهما لقيادة المملكة، وسفارة خادم الحرمين الشريفين في اليمن، وقوات تحالف دعم الشرعية التي أسهمت بجهود كبيرة بنقلهم“.

ويعد هذا التوأم الحالة (108) التي وردت من (21) دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

وفي حال استقر الرأي الطبي على إجراء عملية الفصل لهما، تصبح هذه الحالة رقم (49) في واحدة من أكبر برامج عمليات فصل التوائم السيامية في العالم.