الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

السجن وغرامة مليونية عقوبة من يتسبب عمدًا في تداول الأعلاف المغشوشة

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت النيابة العامة الضوء على عقوبة من يتسبب عمدًا في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع.

سجن وغرامة:

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس الثلاثاء: إن العقوبة تتضمن السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون ريال، وقد تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى منع ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.

ولفتت النيابة إلى أن العقوبة تشمل إلغاء الترخيص الصادر، ونشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المخالف.

