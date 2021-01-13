شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن عن عمر 84 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توفي رجل الأعمال الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن، مؤسس ومالك " جود جمنت " العالمية لسباقات الخيل، أمس الثلاثاء، عن عمر 84 عامًا.

وقدم عدد من الأمراء والشخصيات العامة التعازي لأسرة الأمير خالد، سائلين الله تعالى له الرحمة والمغفرة.

يذكر أن الأمير خالد هو ابن أخ الملك عبدالعزيز وزوج ابنته الأميرة الجوهرة، ومالك شركة " الموارد القابضة " و" شبكة أوربت شو تايم ".