شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ركائز لإستراتيجية «عقارات الدولة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، اجتماعاً ضم محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه وعدداً من مسؤولي الهيئة. وأثنى سموه على الجهود، التي تبذلها الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق إستراتيجيتها المعتمدة والمرتكزة على تعظيم الفائدة التنموية لعقارات الدولة وحمايتها واستغلالها بالشكل الأمثل وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق. وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود خلال الفترة الماضية في إطار تنفيذ الركائز الإستراتيجية للهيئة؛ المتمحورة حول الحماية، والكفاءة، والإنتاجية، والجودة والعوامل الممكِّنة لذلك. وأوضح بافقيه أنّ الإستراتيجية تعمل وفق إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، لترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، بالإضافةً إلى تطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة، مع توفير الاحتياجات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص. واطّلع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة سمو أمير منطقة الرياض على أعمال ومهام وأدوار لجان النظر في طلبات تملّك العقارات وتعديلها «إحكام»، ودور منصة إحكام الرقمية، التي أطلقتها الأمانة العامة للجان، بغرض تسهيل الخدمات على المستفيدين وتمكينهم من رفع طلباتهم ومتابعتها رقمياً، وتوفير خدمات حجز المواعيد الرقمية لزيارة فروع الهيئة في مختلف مناطق المملكة.