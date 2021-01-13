شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» ترفع 8590 شكوى للشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت جمعية حماية المستهلك، رابطا إلكترونيا لاستقبال شكاوى المستهلكين من ارتفاع فواتير المياه، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بشرط أن يكون مقدم الشكوى قد تواصل مع مقدم الخدمة ولم يتم معالجة شكواه.

وأكدت الجمعية أن جميع الشكاوى التي وردتها البالغ عددها 8590 سوف يتم الرفع بها لشركة المياه الوطنية ومتابعة معالجتها انطلاقا من حرص الجمعية على حفظ حق المستهلكين والعناية بشؤونهم.

وشددت على استمرار نهجها في حماية المستهلكين والتفاعل مع قضاياهم والعمل على تثقيفهم وتوعيتهم وتلقيها للبلاغات والشكاوى ورفعها ومتابعتها مع الجهات المعنية، داعية لتواصل المستهلكين معها في كل ما من شأنه خدمتهم من خلال موقعها الرسمي وحساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.