شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة مريض سكري من انسداد بالشريان الفخذي في مواساة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إنجاز طبي جديد، تمكن الفريق الطبي في مستشفى المواساة بالدمام بفضل من الله وتوفيقه من إنقاذ حياة مريض سكري في العقد السادس من عمره كان يعاني من انسداد كامل بالشريان الفخذي اليسرى.

وكان المريض قد وصل لعيادة الدكتور أحمد النعمي في قسم الأشعة التداخلية محولاً من وحدة السكري والقدم السكرية بسبب معاناته من مرض القدم السكرية، التي سببت له عدم القدرة على المشي وانسداد كامل لشريان الفخذي اليسرى. وبعد الفحص، اتخذ الدكتور النعمي قرارًا فوريًا بفتح الشريان بالبالونات ووضع دعامة له، وتم استخدام تقنية حقن مادة ثاني أكسيد الكربون (CO2) وهو عامل تباين سلبي ممتاز يتم استخدامه في مجموعة متنوعة من التدخلات الوعائية وتصوير الأوعية بالطرح الرقمي. وبفضل الله تماثل المريض بعدها للشفاء، وتمكن من الخروج من المستشفى في اليوم التالي، وهو بكامل صحته لممارسة حياته بشكل طبيعي.

وتعد هذه التقنية «حقن ثاني أكسيد الكربون»، التي استخدمها الدكتور النعمي، من التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها لأول مرة في مستشفيات القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية نظرًا لمعدل الذوبان العالي والانتشار السريع عبر الرئتين، مع العلم بأن غاز ثاني أكسيد الكربون يعتبر آمنًا للاستخدام داخل الأوعية الدموية، ويتم استخدامه في الحالات، التي تعاني من قصور في وظائف الكلي، والمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم، التي تكون عرضة للفشل الكلوي عند استخدام الصبغة التقليدية.

يُذكر أن هذا النوع من العمليات يعتبر الأكثر تقدمًا واعتمادًا على التقنية الطبية الحديثة، التي تتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الفرعية الدقيقة وتوفير أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية في هذا المجال.