شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة نادرة لرضيع في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال في حفر الباطن، عملية نادرة لرضيع، يعاني من عيب خلقي في الأنف بعد ولادته، تمثل في انسداد فتحات الأنف الخلفية من الجهتين، ما يسبب له إعاقة مرور الهواء للتنفس، وصعوبة في الرضاعة، وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

وباشر الفريق الطبي العملية بإجراء تدخل جراحي دقيق بالمنظار الجراحي لمدة ساعتين؛ لإصلاح الانسداد، ليتمكن بعدها من التنفس بصورة طبيعية، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.