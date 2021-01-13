شكرا لقرائتكم خبر عن رأس تنورة.. جولات رقابية على مباسط الخضار والفواكه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة الخدمات، التابعة لبلدية رأس تنورة، الرقابة على مباسط الخضار والفواكه بالمحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبا للازدحام.

فيما واصلت إدارة الخدمات أعمال الإصحاح البيئي والتعقيم في المحافظة، والتشديد على تطبيق الإجراءات والاحترازات للوقاية من فيروس «كورونا».

من ناحية أخرى، تواصلت أعمال مسح الأراضي، وإزالة المخلفات من شوارع حي المنتزه بالمحافظة، ضمن حملات تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.