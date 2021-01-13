شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة سفلتة مخرج كوبري «مجلس التعاون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية، من أعمال الكشط وإعادة سفلتة الأجزاء المتضررة بمخرج كوبري مجلس التعاون الخليجي ، للقادم من بقيق، بطول 300 متر، وجار تنفيذ أعمال السلامة، وذلك ضمن أعمال الصيانة العادية.

وبدأ فرع النقل تنفيذ أعمال الرصف الإسفلتي؛ لاستكمال طريق «رماح - شوية - الصداوي» التقاطع على طريق «أبوحدرية - حفر الباطن»، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية للطريق بطول 8.2 كيلو متر.

كان فرع وزارة النقل قد واصل غسيل ونظافة الحواجز الإسطوانية الماصة للصدمات «الرولنغ بارير»، على طريق الملك خالد بن عبدالعزيز، ضمن أعمال الصيانة العادية.