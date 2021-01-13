شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خدمات استثمارية وبلدية لتطبيق «الأمانة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أمس، تطبيق «أمانة المنطقة الشرقية»، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي والخطة الإستراتيجية الرقمية للأمانة، بحضور مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات نائل الحقيل.

ويستهدف التطبيق الذي عملت عليه الإدارة العامة لتقنية المعلومات منذ فترة، تذليل العقبات، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.

ويتضمن التطبيق حزمة من الخدمات المتكاملة بهدف خدمة قطاع الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال ويمكن تحميله على الهواتف الذكية على بيئتي الـ IOS وandroid ابتداء من منتصف شهر يناير الجاري 2021.

ويتيح التطبيق عددًا من الخدمات، منها إمكانية تجديد الرخص المنتهية، والاستعلام عن اللوحات الإعلانية والعقود الاستثمارية والمخالفات، بالإضافة إلى خدمة تحديد موعد في المسالخ، ورخص الحفريات، وخدمات الموتى، بالإضافة إلى أن التطبيق يخدم فروع البلديات، ويمكن متابعة أخبار الأمانة من الإدارة العامة للإعلام بالتطبيق.

ويأتي التطبيق ضمن أحد المشاريع البلدية والتي تسعى الأمانة من خلاله لخدمة المستفيدين بأقصى فائدة ممكنة لتحقيقها، عبر جهود الأمانة لرقمنة الخدمات البلدية المقدمة تذليلا للعقبات وتوفيرا للوقت.

من جهته أشار المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان إلى أن الأمانة حصدت مؤخرًا المركز الثاني، متقدمة على 168 جهة ووزارة على مستوى المملكة، في تقييم التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، وحققت مراكز متقدمة في مؤشر النضج للخدمات الحكومية، ويعدّ مؤشر النضج أداة لتقييم وقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، وأحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة التحول الوطني 2020.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يعكس مدى التقدم الذي حققته أمانة الشرقية في مجال الخدمات الإلكترونية لرفع مستوى الخدمات وجودتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات مع المحافظة الدائمة على تقديم الخدمات، وتبادل المعلومات بشكل آمن وسليم معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية، من أجل الوصول إلى تحسين ترتيب المملكة في تقييم الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية.