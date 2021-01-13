شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع متكامل لتدوير النفايات الصلبة بنظام «BOT» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّعت أمانة المنطقة الشرقية، عقدًا استثماريًا نوعيًا؛ لبناء مصنع متكامل لتدوير النفايات الصلبة من مخلفات المباني الإنشائية لإدارة المخلفات الإنشائية من أجل معالجتها والتخلص منها بطريقة بيئية وصديقة للبيئة، وذلك بنظام «BOT»، إضافةً إلى إنتاج مجموعة من المنتجات مثل الحصى المعاد تدويره ويمكن إعادة استخدامه في مشروعات الأمانة وغيرها من منتجات.

ويأتي المشروع، الذي تشرف عليه وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، امتداداً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لإشراك القطاع الخاص بالتنمية ورفع جاذبية الاستثمارات البلدية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وطرح الفرص الاستثمارية المبتكرة لتطوير الخدمات البلدية.

ويتضمن المشروع الجمع والمراقبة مما يساهم في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال منظومة عمل ذكية تعتمد على التحول الرقمي بها وترتبط بمنظومة الرقابة والتراخيص.

ويعتبر المشروع من المشاريع المميزة لكونه يحقق مجموعة من الأهداف في وقت واحد، حيث يساهم في تنمية المنطقة ويرفع من الإيرادات ويخفض من التكاليف ويدعم سلامة البيئة والمحافظة عليها ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق مفهوم المدن الصديقة للبيئة.