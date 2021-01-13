شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مستودعين و«برتبلات» مخالفة شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية وسط الدمام، مستودعين وبرتبلات سكنية مخالفة على مساحة 24753.75 متر مربع، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للمباني الآيلة للسقوط، المكونة من عدة جهات حكومية، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالهدم، وبالتعاون مع الإدارة العامة للصيانة والتشغيل، ضمن جهود البلدية في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وتنفذ خطوات هدم وإزالة المباني وفقا للأنظمة والضوابط التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للمباني الآيلة للسقوط، والمكونة من بلدية وسط الدمام، وإمارة المنطقة الشرقية، وشرطة المنطقة الشرقية، والدفاع المدني، وفرع وزارة السياحة، بالإضافة إلى شركتي الكهرباء والمياه.

وكانت بلدية وسط الدمام قد أغلقت 3 مغاسل للملابس، وذلك لمخالفة الاشتراطات الصحية، وتدني مستوى النظافة العامة ونظافة العاملين.