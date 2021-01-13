توضيح جديد من واتساب : خصوصيتكم بأمان بشرط!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أثارت خطوة تطبيق المراسلة الأشهر عالميًّا “واتساب” بشأن تحديث سياسة الخصوصية، الكثير من الجدل، فخوفًا من اختراق الخصوصية، نشأت موجات هجرة جماعية إلى تطبيقات تراسل أخرى شبيهة، بعد أن أجبر التطبيق الأخضر المستخدمين على الموافقة على تشارك مختلف بياناتهم مع فيسبوك، وإلا سيحذف حسابهم اعتبارًا من 8 فبراير المقبل.

ميزتان:

وأصدر تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك توضيحًا، مؤكدًا أن خصوصيتك لن تتأثر إذا لم تستخدم ميزتين اختياريتين. ففي قسم الأسئلة الشائعة، قال واتساب: إن سياسة الخصوصية الجديدة لا تؤثر على رسائلك مع أصدقائك وعائلتك.

ووفقًا للشركة، سيؤثر التحديث فقط على الرسائل المرسلة إلى حسابات الأعمال على تطبيق المراسلة الشهير، والتي يضيفها المستخدم كميزة اختيارية، وفق ما نقله موقع “بيزنس إنسايدر” الثلاثاء.

تشفير كامل:

كما أوضحت أن التطبيق البالغ عدد مستخدميه حول العالم حوالي 2.2 مليار مستخدم، يوفر تشفيرًا شاملًا للرسائل الشخصية لجميع المستخدمين، ولا يمكن لـ WhatsApp أو Facebook قراءة رسائلك أو سماع مكالماتك.

وأضافت أيضًا أنها لا تحتفظ بسجلات لرسائل المستخدم ومكالماته؛ لأنها تعتبر ذلك “خطرًا على الخصوصية والأمان”، بحسب “العربية”.

كما أكدت أن واتساب لا يشارك جهات اتصالك مع تطبيقات أخرى من “فيسبوك”.

وحول ماذا سيشارك التطبيق، قال WhatsApp: إنه سيشارك البيانات المتعلقة بكيفية تفاعلك مع الشركات على تطبيقه.

