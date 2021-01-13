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«صحة القريات» تطلق حملة للتطعيم بلقاح كوفيد 19

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جدة - خالد شويل - أطلقت صحة القريات حملة توعوية بعنوان التطعيم للقاح (كوفيد-19) لمكافحة انتشار الفايروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، بهدف تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات والإرشادات اللازمة للقيام بدورهم في مكافحة الفايروس.

وتهدف الحملة إلى تشجيع أهالي المحافظة على أخذ اللقاح الذي سيتواجد في المحافظة خلال 5 أسابيع تقريباً.

وأوضح مشرف الطب الوقائي بصحة القريات الدكتور محمد عبدالرحمن، أنه سيتم ترويج حملة خلال الأسابيع القادمة عبر قنوات الاتصال المختلفة مثل مقاطع الفيديو وملفات الرسوم المعلوماتية لتطعيم ١٤٨ ألف شخص.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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