شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: 28 مستفيدة من دورة الخياطة والتطريز في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضمن مبادرات المملكة لتحسين سبل العيش للأيتام، والممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عقد فريق مشروع «مهارتي بيدي-2» دورة تدريبية أمس (الثلاثاء) في مجال الخياطة والتطريز بمحافظة مأرب، استفاد منها 28 متدربة. ويعمل مشروع «مهارتي بيدي» على دعم فئة الشباب لإيجاد فرص اقتصادية ومهنية ما يضمن تحسين سبل العيش بتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر، عبر تأهيل وتدريب وتمكين الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنيا واقتصادياً.

