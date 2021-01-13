خادم الحرمين وولي العهد يهنئان «كيتسو» برئاسة حكومة رومانيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، إلى فلورين كيتسو رئيس وزراء رومانيا، بمناسبة حصوله على ثقة الرئيس الروماني والبرلمان الروماني لمنصب رئيس وزراء رومانيا.

وأعرب الملك عن التهاني الصادقة والأمنيات لدولته بالتوفيق والسداد، مشيدًا بمتانة علاقات البلدين، ومؤكدا حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجيا لدولته موفور الصحة والسعادة، ولشعب رومانيا المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس وزراء رومانيا، بذات المناسبة، وأعرب خلال البرقية عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لدولته بالتوفيق والسداد، راجيًا له موفور الصحة والسعادة، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.