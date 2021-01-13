«القصبي»: 70% من سكان العالم يمكنهم التوجه لـ«نيوم» في 8 ساعات

قال وزير الإعلام المكلف، عضو مجلس إدارة شركة نيوم الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، إنَّ مشروع «ذا لاين» فكرة تحولية غير مسبوقة جاءت من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وحول أهمية موقع نيوم للمنطقة، قال الوزير، إنها تطل على ساحل البحر الأحمر وهو محور لربط القارات الثلاث ( آسيا وأوروبا وأفريقيا)، فبإمكان 70 % من سكان العالم يستطيعون الوصول إلى نيوم في 8 ساعات لتكون منصة للقاء الحضارات ليكون أثرها على المنطقة والعالم نوعيا ومميزا.

وتابع الوزير لـ«الإخبارية»، منذ عدة سنوات وتحديدا في أكتوبر 2017 أكد ولي العهد أنها أرض الأحلام ومدينة المستقبل لاستقبال العقول المبتكرة والإبداعية وترمز للمستقبل الجديد؛ لتكون موطنا ووجهة لأصحاب الأحلام ولكل من يطمح أن يتعايش في نموذج جديد للحياة وللعمل في بيئة مثالية للعيش غير موجودة في العالم.

واستكمل: تتضمن تلك الفكرة كيفية الاستفادة من المزايا النسبية النوعية في منطقة حباها الله بالجبل والوادي والبحر والساحل والطقس الرائع، فضلا عن إطلالتها على البحر الأحمر وتميز موقعها الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الشركة تعد فرصة فريدة مميزة للشباب عبر توفير 380 ألف فرصة عمل، والأهم الفرص النوعية في 16 مجالًا تشمل الاستثمار والشركات، في منصة لتلاقي العقول والابتكار تعبر عن حب الشباب للجديد وللأفضل وللتغيير، لتكون لهم مستقبلا أفضل.

وبشأن إطلاق ولي العهد للمشروع، قال وزير الإعلام إن نيوم مشروع عالمي فريد وغير مسبوق وظهور ولي العهد يؤكد التوجه والعزم الجاد لتنفيذ المشروع الذي بدأ فعلا على الأرض، فضلا عن التسويق للفرص الواعدة والعمل والاستثمار ويضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة عبر نموذج فريد غير موجود في العالم، مشيرا إلى أن المشروع لن يتكرر لأنه متكامل بجميع الجوانب الاقتصادية، فالمملكة اليوم تعيش تحولا غير مسبوق بكل القطاعات.