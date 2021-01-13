مصادرة 635 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع في 42 يوما

بلغ حجم الحطب المحلي المعد للبيع والمخالف نظام المراعي والغابات، خلال الفترة من بداية ديسمبر الماضي حتى 11 يناير 2021، نحو 635 طنا، وذلك في مختلف مناطق المملكة، بينما بلغ الحطب الذي تمت مصادرته في منطقة الرياض وحدها نحو 283 طنا، وذلك خلال الفترة نفسها.

أعدت «دوت الخليج» الإحصائية وفقا للإحصاءات التي أصدرتها القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها في موقع «تويتر».

وتشمل مهام القوات الخاصة للأمن البيئي: المراقبة والتحري الأمني، والقبض والاستيقاف، والضبط وتحرير المخالفات، والإحالة إلى الجهات المختصة، والمساندة والدعم الأمني، والمشاركة في حالات الطوارئ، والتوعية البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبلغ عدد المواطنين المخالفين نظام المراعي والغابات، الذين يشحنون الحطب ويعدونه للبيع في مختلف المناطق، وفقا لأرقام قوات الأمن البيئي، نحو 426 مواطنا، وذلك خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. بينما بلغ عدد المخالفين من الوافدين نحو 99 شخصا من جنسيات مختلفة. وقالت قوات الأمن البيئي إنه تم القبض عليهم، وتحرير المخالفات في حقهم، ومن ثم تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ووفقا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن هناك 6 أنواع من الأشجار مهددة بسبب «الاحتطاب الجائر»، منها: الأثل، والغضا، والعرعر، والخزم، والسمر، والأرطى. وأوضحت الوزارة أن شراء الحطب المحلي واستهلاكه بشكل كبير الأمر يفقد المملكة غطاءها النباتي بشكل مستمر.

يذكر أن لجنة، مشكلة من وزارتي الداخلية والبيئة والمياه والزراعة، تصدر الأمر بعرض الحطب المصادر في مزاد علني، وتأخذ تعهدا على المشتري بعدم بيعه أو المتاجرة فيه، حيث يقتصر استعماله لغرض شخصي فقط، و«الاحتطاب» محظور بجميع المناطق.

وحاولت «دوت الخليج» التواصل مع الوزارة لكن دون استجابة، وذلك لمعرفة مصير الحطب المصادر، وكذلك البدائل التي يمكن أن توفرها الوزارة للمستهلكين.

2021

11 يناير:

70 طنا في منطقة الرياض.

7 يناير:

52 طنا في مختلف المناطق.

6 يناير:

52 طنا في منطقة الرياض.

2020

10 ديسمبر

63 طنا في مختلف المناطق.

3 ديسمبر

119 طنا في مختلف المناطق.

2 ديسمبر

54 طنا في الرياض.

31 ديسمبر

97 طنا في مختلف المناطق.

25 ديسمبر

90 طنا في الرياض.

24 ديسمبر

4 أطنان.

23 ديسمبر

17 طنا في الرياض.

17 ديسمبر

17 طنا في مختلف المناطق.

المخالفون

426 مواطنا

99 وافدا