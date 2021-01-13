كن محسنا برجال ألمع

أقيم على مسرح بلدية رجال ألمع بقرية رجال الأثرية برنامج «كن محسنًا» خلال الفترة من 23 - 1442/5/24، ونظم البرنامج نادي ألمع الرياضي بالتعاون مع البلدية ونشامى عسير وإدارة التعليم بالمحافظة. ويهدف البرنامج إلى تقديم الاستشارات ودعم الأعمال التطوعية وريادة الأعمال وتأهيل أصحاب المبادرات وذلك بإشراف نخبة من الأكاديميين في عدة مجالات تطوعية وتنموية وفكرية وثقافية، حيث استضاف البرنامج وعلى مدار يومين كلاً من الدكتورة فاتن البريكان والدكتورة أريج المحضار وهاني القحطاني ومحمد الشهري وهند الغامدي وأروى سنوس وأروى كعدور، متناولين عدة موضوعات شملت: (الصورة الذهنية، السعادة الوظيفية، أنماط الشخصية في بيئة العمل، الجودة الوظيفية، السعادة في التطوع، انعكاس العمل التطوعي على الصحة، العمل التطوعي بين المنافع والدوافع، القيادة الشخصية).



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