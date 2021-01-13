81 % من المشتركين يشككون في فواتير المياه

كشف استطلاع أجرته «دوت الخليج» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعنوان «بعد حديث رئيس شركة المياه عن تقدير الفواتير ما مدى ثقتك في فواتير المياه؟»، أن أعلى نسبة من المشاركين وعددهم 3823 اختاروا «غير واثق» بنسبة 81%، بينما اختار آخرون «اعتماد على الصهاريج» بنسبة 13%، وأخيرا اختار خيار «واثق» 6% فقط. وكان هناك 3 اختيارات هي واثق وغير واثق وأعتمد على الصهاريج.

عداد مقفل

واجهت شركة المياه العديد من الانتقادات والشكاوى على ارتفاع الفواتير، ويحدث كثير من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق وأن تفاعلت شركة المياه الوطنية عبر حسابها في «تويتر» مع شكوى مغرد من ارتفاع قراءة الاستهلاك لعداد المياه، رغم أن العداد كان مغلقا والمنزل كان مغلقا، حيث إن صاحبه متوفى، وبلغ إجمالي الفاتورة 75 ألف ريال.

واشتكى مغرد آخر من ارتفاع فاتورة المياه، رغم أن العداد كان مقفلا تماما منذ أكثر من 3 سنوات، والمنزل مغلق منذ سنتين، وجاء المبلغ بقيمة 37 ألف ريال.

مطابقة للمواصفات

كانت شركة المياه الوطنية أصدرت أول من أمس، بيانا توضيحيا أكدت فيه أنه إشارة إلى ما تم تدواله حول مواصفات عدادات المياه الذكية، والقراءات التقديرية لفواتير المياه، تود الشركة أن توضح أن العدادات المستخدمة في المملكة، مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهي مطابقة للمقاييس العالمية، وفيما يخص إصدار الفواتير للعملاء، فإن الشركة تؤكد أن أكثر من 90% من الفواتير يصدر بناء على قراءات شهرية فعلية، في حين تصدر الفواتير الباقية بناء على معدل الاستهلاك الفعلي للأشهر الماضية تقديريا وبشكل آلي، وتمت التسوية دوريا بناء على قراءات فعلية، علما بأن القراءات التقديرية تتم في أضيق الحدود.

حماية المستهلك

كشفت جمعية حماية المستهلك لـ«دوت الخليج» عن آلية تصعيد شكاوى المستهلكين ضد شركة المياه، من أجل ارتفاع فواتير المياه، حيث اشترطت أن يكون مقدم الشكوى قد تواصل مع مقدم الخدمة ولم تتم معالجة شكواه، كما أكدت الجمعية استمرار ما نوهت عنه في حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، بأن جميع الشكاوى التي وردتها البالغ عددها 8590 سوف يتم الرفع بها لشركة المياه الوطنية، ومتابعة معالجتها انطلاقاً من حرص الجمعية على حفظ حق المستهلكين والعناية بشؤونهم.

استطلاع "دوت الخليج"

- بعد حديث رئيس شركة المياه عن تقدير الفواتير ما مدى ثقتك في فواتير المياه؟

المشاركون 3823

«غير واثق»

81 %

«اعتماد على الصهاريج»

13 %

«واثق»

6 %