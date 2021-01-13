100% إشغال الإيواء بمحايل عسير

تشهد محافظة محايل عسير هذه الأيام إقبالا كثيفا من المتنزهين والسياح من داخل المحافظة وخارجها، للهروب من موجة البرد التي بدأت تجتاح المنطقة حالياً، والبحث عن الأجواء المعتدلة.

جولات رقابية

يبلغ عدد سكان محافظة محايل في الأوقات العادية 110 آلاف نسمة؛ لذلك كثفت بلدية محايل جهودها الميدانية والرقابية، من خلال فريق متكامل من القوى البشرية العاملة، لمضاعفة الجهود عبر الجولات الميدانية والرقابية، حرصًا على الصحة العامة، وللتأكد من سلامة ما يقدم للمستهلك، وبلغ عدد الجولات الرقابية 835 جولة تم فيها تطبيق نحو 11200 ريال غرامات، وإتلاف ما يعادل 635 كلجم من السلع المخالفة.

نسبة إشغال

أوضح رئيس بلدية محايل عسير سعيد حافظ، أن البلدية استعدت لاستقبال الإجازة، من خلال تجهيز الحدائق والميادين والمسطحات الترفيهية والخدمية المختلفة، كما أوضح مساعد رئيس البلدية المهندس محمد الصدري، أن نسبة الإشغال في المحافظة بلغت 100 % في 72 وحدة قطاع إيواء بالمحافظة ما بين فنادق وشقق مفروشة. وتشهد المحافظة إقبالا كبيرا خلال إجازة نهاية كل أسبوع.

مطلات شاهقة

تشتهر المحافظة بالمسطحات الخضراء الشاسعة والتي تبلغ 723 ألف متر مربع، ومن أبرز الأماكن التي استقطبت عددا كبيرا من الزوار مطل بلدية محايل عسير، ومطل جبل المقيصرة الذي يشهد هذه الأيام حضورا من الجمهور والمشجعين والمحبين لرياضة الطيران الشراعي من أعلى قمة الجبل، والسوق الشعبي الذي يضم العديد من المقتنيات التراثية، والصناعات المحلية، والنباتات العطرية، والعسل، والحنيذ الشعبي، والسمسم، وغيرها من المنتجات التي تزخر بها المحافظة.

معالم وأنشطة بالمحافظة

مطل بلدية محايل عسير

مطل جبل المقيصرة

السوق الشعبي

رياضة الطيران الشراعي

المنتجات التراثية