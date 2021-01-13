5 حالات تسمم يوميا في المناطق

كشف تقارير إحصائية حديثة صادرة عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية»، عن تسجيل 829 حالة إصابة بالتسمم الغذائي، خلال 184 يوماً من بداية شهر يوليو، وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2020، أي ما يعادل 5 حالات يوميا في مناطق ومحافظات المملكة.

فاشيات الأمراض

أظهرت التقارير أن إجمالي فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء بلغت 61 فاشية، منها 34 من مصدر عام بنسبة 55.7 %، و27 فاشية منزلية بنسبة 44.3 %، فيما بلغ عدد الحالات في الفاشيات من مصدر عام 725 حالة بنسبة

87.5 %، وبلغ عدد الحالات المصابة من الفاشيات المنزلية 104 بنسبة 12.5 %، ووفقا للتقرير بلغت حالات التسمم الغذائي للسعوديين 740 حالة، مقابل 89 حالة لغير سعوديين، فيما بلغ عدد حالات الذكور 500 حالة بنسبة 60.3 % والإناث 329 حالة نسبتها 39.7 %، ووفقاً للتقارير جاءت النسبة الأعلى من حالات التسمم الغذائي للفئة العمرية ما بين 20 إلى 49 عاماً بـ 471 حالة، ثم الفئة ما بين 5 وحتى 19 عاماً بـ 280 حالة، و58 حالة ما بين عام و4 أعوام، و19 حالة للفئة العمرية الأكبر من 50 عاما وحالة واحدة أقل من عام.

نسب وحالات

حسب التقارير تصدرت محافظة حفر الباطن مناطق ومحافظات المملكة في عدد الحالات المسجلة بـ 310 حالات تسمم بنسبة 37.4 % من إجمالي الحالات، تلتها منطقة الرياض بـ 147 حالة تسمم بنسبة 17.7 %، ثم منطقة نجران بـ 110 حالات تسمم بنسبة 13.2 %، فيما تصدرت الرياض في عدد الفاشيات بـ 14 فاشية، وجاءت ثانياً المنطقة الشرقية بـ 7 فاشيات، وحلت في المرتبة الثالثة القصيم بـ 6 فاشيات، فيما لم تسجل منطقة الباحة أي فاشية.

الحالات وفاشيات الأمراض المنقولة

829 حالة تسمم

725 الفاشيات من مصدر عام

104 الفاشيات المنزلية

500 ذكور

329 إناث

740 سعوديا

89 غير سعودي

61 فاشية

34 فاشيات من مصدر عام

27 فاشيات منزلية

حسب الفئات العمرية

1 أقل من سنة

58 من عام الى 4 سنوات

280 من 5-19 سنة

471 من 20-49 سنة

19 أكبر من 50 سنة

المناطق والمحافظات

الرياض

147

14

جازان

32

2

نجران

110

2

مكة المكرمة

27

3

القصيم

47

6

الشرقية

34

7

الحدود الشمالية

17

4

عسير

8

2

تبوك

4

1

المدينة المنورة

7

2

حائل

20

5

حالة

فاشية

حفر الباطن

310

3

جدة

39

3

بيشة

11

3

القنفدة

6

1

القريات

4

1

الطائف

3

1

الأحساء

3

1