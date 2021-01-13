أبراج الغيناء تعمل بالديزل

غياب الخدمة
تحدث نيابة عن أهالي قرى الغيناء الشيخ عايض بن عبدالله المازني، ذاكرا أن أبراج اتصالات الجوال في قرى الغيناء لا تفي بالغرض المنشود، حيث أصبحت التقنية ضرورة ملحة في شتى المجالات، وترتب على ذلك غياب خدمة الإنترنت، وسبق أن تقدمنا بشكوى إلى شركة الاتصالات بمنطقة عسير لكن لا استجابة، مشيرا إلى أن بعض هذه الأبراج ما زالت تعمل على مولدات الديزل رغم قرب الكهرباء لها.
حاجة ملحة
في الآونة الأخيرة كثرت الشكاوى من ضعف شبكة الاتصالات والمطالبات بإيجاد حل لهذه المشكلة من قبل الجهات المسؤولة، خاصة مع التحول إلى التعليم عن بعد في كافة المراحل، واعتماد الحياة بشكل أساسي على الاتصالات والتحول إلى الرقمنة في كافة المعاملات والمراجعات ليس سكان هذه المحافظة فحسب، فهناك الكثير من المواطنين ظهروا - في وسائل التواصل الاجتماعي - يعانون من سوء أداء شبكات الاتصالات في بعض مناطق المملكة. فمن منطقة إلى منطقة ومن حي إلى حي ومن شركة اتصالات إلى أخرى، يكون حكمنا على نوعية وجودة شبكة الاتصالات من عدمها. نعم أبراج تشاهدها في مختلف مناطق المملكة، ومع ذلك شبكة الاتصالات تبقى عندنا ضعيفة وفي أحسن الأحوال متوسطة.
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