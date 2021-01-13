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الجراد يجتاح المدينة

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اجتاحت منطقة المدينة المنورة أمس أسراب من الجراد انتشرت على مساحات واسعة في المزارع والميادين والطرق العامة.. وعرقلت أسراب الجراد حركة السير بطريق المدينة المنورة ينبع السريع، مما دفع بعض قادة المركبات إلى تغيير مساراتهم ومحاولتهم إبعاده بأصوات منبهات السيارات. واضطر عدد من أصحاب السيارات للتوقف وإزالة الجراد العالق بمقدمة السيارات وتنظيف الزجاج الأمامي، فيما أبدى عدد من المزارعين مخاوفهم من إتلاف محاصيلهم هذا العام، بسبب كثافة أعداد الجراد التي غطت سماء محافظتي ينبع والعيص.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أكدت أنه ضمن خطة الموسم الشتوي، استعد مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بالوزارة للبدء بكافة عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية للمكافحة في عدة مواقع بمناطق المملكة، ويقوم المركز بتجهيز جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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