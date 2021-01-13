الجراد يجتاح المدينة

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أكدت أنه ضمن خطة الموسم الشتوي، استعد مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بالوزارة للبدء بكافة عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية للمكافحة في عدة مواقع بمناطق المملكة، ويقوم المركز بتجهيز جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة.
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