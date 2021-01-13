تعطير المسجد الحرام

أشرفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تركيب أكثر من 50 جهاز تعطير للهواء بروائح ومواد صديقة للبيئة. (تصوير: عبدالإله بن عبيد)



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